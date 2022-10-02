Президенты девяти стран НАТО призывают "существенно увеличить военную помощь Украине"

Президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление.

Под заявлением подписались президент Милош Земан (Чехия), Алар Карис (Эстония), Эгилс Левитс (Латвия), Гитанас Науседа (Литва), Стево Пендаровский (Северная Македония), Мило Дуканович (Черногория), Анджей Дуда (Польша), Клаус Иоганнис (Румыния), Зузана Чапутова (Словакия).

Лидеры подчеркнули, что не признают и никогда не признают попыток России аннексировать какую-либо украинскую территорию.

"Мы поддерживаем Украину в ее защите от вторжения России, требуем от России немедленно выйти из всех оккупированных территорий и призываем всех членов Альянса существенно увеличить военную помощь Украине. Все, кто совершает преступления агрессии, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Читайте также: Кулеба обсудил со Столтенбергом заявку Украины на членство в НАТО