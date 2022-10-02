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Роскомнадзор заблокировал сайт аудиостримингового сервиса SoundCloud через военные "фейки"

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Роскомнадзор заблокировал сайт аудиостримингового сервиса SoundCloud через военные "фейки"
В России заблокировали сайт аудиостримингового сервиса SoundCloud. Причиной этого являются подкасты о войне, которую РФ развязала против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".

Платформу заблокировал Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России. Доступ был ограничен по статье 15.3 (призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности или распространение недостоверной информации).

Пропагандистские СМИ заявляют, что поводом для блокировки стали военные "фейки".

По данным "Медиазоны", претензии касались учетных записей российской службы "Радио Свобода", BBC, DOXA и других изданий. Они выпускали подкасты, посвященные войне в Украине.

При этом россияне отмечают, что программа SoundCloud еще работает, но есть проблемы с работой сайта.

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Топ комментарии

  • Oresta Bartka
    Чекаю не дочекаюсь, коли сарані обріжуть інтернет взагалі.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    не фейк
  • Garry Grant
    Ой,дураааак.🤦
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