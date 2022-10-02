Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт дважды пряталась в укрытие из-за воздушной тревоги в Одессе

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время своего визита в Одессу дважды пряталась в укрытие из-за объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Ламбрехт прибыла в Украину в субботу, 1 октября. Первая воздушная тревога в Одессе прозвучала в 15:30. Тогда министр проводила встречу с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Они оба были вынуждены спрятаться в укрытии и провели там около 45 минут.

Вторая воздушная тревога раздалась в Одессе в 01:00 в воскресенье. Она застала Ламбрехт в постели, но министр спустилась в бункер гостиницы, где остановилась. Через 20 минут был отбой.

Министр рассказала, что не ожидала услышать сигнал тревоги во время сна. Она сдала свой телефон перед поездкой из соображений безопасности, чтобы ее местонахождение не могли установить. Ламбрехт отметила, что если бы не это, то, вероятно, еще бы не спала и читала что-нибудь в смартфоне.

Читайте также: Глава Минобороны Германии Ламбрехт внезапно прибыла в Одессу: "Принесла хорошие новости и дополнительные инструменты для укрепления ВСУ"