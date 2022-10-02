Новости • Агрессия России против Украины

Заявка Украины на вступление в НАТО: решение должны принимать все страны блока, - глава Пентагона Остин

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Заявка Украины на вступление в НАТО: решение должны принимать все страны блока, - глава Пентагона Остин
Вашингтон поддерживает политику "открытых дверей" в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны США.

"Мы стремимся поддерживать политику "открытых дверей" НАТО, но решение о расширении Альянса должны принимать все страны блока", - заявил Остин.

Он подчеркнул, что в настоящее время США сосредоточены, прежде всего, на помощи Украине, которая с 24 февраля защищается от российского вторжения.

"Мы делаем все возможное, чтобы у Украины было то, что ей нужно для успеха. И мы видим действительно хорошие результаты, достигнутые украинскими силами", - подытожил глава Пентагона.

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Топ комментарии

  • Ростислав Коваль
    На 30.09 Україну підтримало 4 країни
    На 01.10 - вже 5
    На 02.10 - 9 країн висловили підтримку

    Решта - давайте швидше)
  • Ksenia VB
    Ясно що це так.
    Не розумію на що розраховував ЗЕ ? Треба спочатку домовлятись, а потім заяви робити.
  • Artemii Beseda
    В конституцію внесли закріпили курс НАТО ще при президенту Порошенко. проголосувавши 2/3 ві до складу ВР, а саму Верховну Раду обирав НАРОД! Також на той час вже 65 % підтримували НАТО в Україні
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