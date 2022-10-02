Заявка Украины на вступление в НАТО: решение должны принимать все страны блока, - глава Пентагона Остин

Вашингтон поддерживает политику "открытых дверей" в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны США.

"Мы стремимся поддерживать политику "открытых дверей" НАТО, но решение о расширении Альянса должны принимать все страны блока", - заявил Остин.

Он подчеркнул, что в настоящее время США сосредоточены, прежде всего, на помощи Украине, которая с 24 февраля защищается от российского вторжения.

"Мы делаем все возможное, чтобы у Украины было то, что ей нужно для успеха. И мы видим действительно хорошие результаты, достигнутые украинскими силами", - подытожил глава Пентагона.

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