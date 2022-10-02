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Механизм лишения Медведчука мандата будет найден, - Стефанчук

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Механизм лишения Медведчука мандата будет найден, - Стефанчук
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук надеется, что будет найден механизм для лишения Виктора Медведчука депутатского мандата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть желаемое. Я этого (лишить Медведчука депутатского мандата. – Ред.) хочу. А есть реальность. Конституция Украины предусматривает семь оснований для лишения депутатского мандата. В период военного положения изменения в Конституцию нельзя вносить. Мы надеемся, что найдем одно из семи оснований и организуем все, чтобы и он (Медведчук. – Ред.), и ему подобные перестали быть народными депутатами Украины", – сказал спикер ВР.

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  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Пишуть, що наші на правому березі Дніпра почали рух з півночі на південь - від Осокорівки вздовж берега водосховища на Дудчани, в перспективі - на греблю Каховської ГЕС. Йдуть по тилах правобережного угрупування, орків там по селах мало, всі були підтягнуті до лінії фронту.
    Вже зайшли в Золоту Балку.
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    "Конституція України передбачає сім підстав для позбавлення депутатського мандата. У період воєнного стану зміни до Конституції не можна вносити. Ми сподіваємося, що знайдемо одну із семи підстав"
    Гигант мысли, фуле.
  • Бенина Мама
    "...організуємо все, щоб і він (Медведчук. - Ред.), і йому подібні перестали бути народними депутатами України". Там ему подобных ползала сидит...
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