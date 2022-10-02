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Папа Римский Франциск призывает Путина прекратить войну, а Зеленского – быть открытым к серьезным предложениям мира

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Папа Римский Франциск призывает Путина прекратить войну, а Зеленского – быть открытым к серьезным предложениям мира
Папа Римский Франциск выражает глубокую обеспокоенность ядерной угрозой и военной эскалацией войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

Франциск призвал к немедленному прекращению огня, а также уважать территориальную целостность каждой страны и права меньшинств.

"Мое обращение адресовано, прежде всего, Президенту Российской Федерации с просьбой прекратить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа. С другой стороны, глубоко огорченный огромными страданиями украинского народа в результате агрессии, которую он испытал, я не менее уверенно обращаюсь к Президенту Украины быть открытым к серьезным предложениям мира. Я призываю всех действующих лиц международной жизни и политических лидеров наций сделать все возможное, чтобы покончить с войной, не позволяя втянуть себя в опасную эскалацию, а также способствовать и поддерживать инициативы диалога", - подчеркнул Папа Римский.

Также читайте: Мысли "кое-кого" о применении ядерного оружия - безумие, - Папа Римский Франциск

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Andrei Piontkovsky

    @apiontkovsky

    ·

    1 мин

    Папской проститутке неймется. Снова обратилась к Зеленскому с призывом немедленно прекратить изгнание оккупантов из Украины.
  • Саня Мантула 143b28a2
    Зае...ли ці сектанти.
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