В Кремле понимают, что применение ядерного оружия станет для них точкой невозврата, – глава МИД Латвии Ринкевич

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич считает, что нельзя исключать вариант применения Россией ядерного оружия, однако Кремль понимает, что это станет для него "точкой невозврата", потому это в первую очередь шантаж, а не "опорный вариант" дальнейших операций РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не исключаем возможности того, что Россия использует тактическое ядерное оружие. (Есть еще один вариант: использование химического оружия). Однако люди в кремле понимают: такой прецедент станет для них самих в чем-то точкой невозврата. Поэтому не считаю, что этот вариант рассматривается сейчас Кремлем как опорный вариант дальнейших операций", - сказал министр.

По словам Ринкевича, эта тема регулярно обсуждается на российском телевидении, поэтому существуют опасения, что Москва может психологически готовить свое население к такому событию.

На Западе обсуждается вопрос ответа на возможность реализации Россией ядерных угроз.

"Но на этом этапе я не могу говорить о каких-то деталях, потому что этот вопрос пока обсуждается на таком уровне, который еще не является публичным", - подчеркнул глава МИД Латвии.

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