Лидеры государств ЕС обсудят безопасность критической инфраструктуры после повреждения "Северных потоков", - Мишель

В следующую пятницу в Праге пройдет неформальный саммит Европейского Союза. На нем будут обсуждаться безопасность критической инфраструктуры в связи с повреждениями российских газопроводов в Балтийском море.