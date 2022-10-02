На сегодняшний день уже проведено 24 обмена, 808 человек возвращены из российского плена, - Маляр
Об этом в своем Telegram-канале рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
Она также напомнила, что еще в начале широкомасштабного вторжения России постановлением Кабмина был создан Координационный штаб по обращению с военнопленными.
"Очень важно, чтобы люди, которые сегодня разыскивают своих родственников и друзей, во-первых, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, и во-вторых, чтобы общество знало, что происходит с освобожденными пленниками", - отметила она.
Маляр также подчеркнула, что Украина выполняет все нормы Женевских конвенций по вопросам обращения с военнопленными.
Координационный штаб по обращению с военнопленными на базе ГУР МО Украины работает по адресу: г. Киев, улица Спасская, 37.
Консультационная линия: +38 (095) 412 74 24, понедельник-пятница 10:00-16:00.
Запись на прием: +38 (044) 425 12 09, понедельник-пятница 09:00-17:00.
Там осуществляется прием родственников военнопленных и пропавших без вести, где люди могут получить юридическую или психологическую помощь и просто информацию.