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США готовы выделять Украине $1,5 млрд ежемесячно до конца войны, - Bloomberg

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США готовы выделять Украине $1,5 млрд ежемесячно до конца войны, - Bloomberg
США готовы поддерживать финансами Украину и подталкивают своих европейских союзников к выделению аналогичных сумм.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"США готовы поддерживать финансовую систему Украины, оказывая помощь в размере 1,5 миллиарда долларов в месяц в течение всей войны против России. Ранее Белый дом провел ряд переговоров на эту тему, в частности, за последние дни с представителями ЕС, и призвал Евросоюз сделать больше для поддержки Украины", - сообщает издание.

Источники Bloomberg рассказали, что союзники обсуждают более регулярный механизм, который поможет удержать экономику Украины на плаву, поскольку война затягивается.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    God Bless America!
    thank you
  • Николай Николаевич b96f438b
    Тут вам нє здєсь! А на рахунок внуків згоден. Тюремного строку за розкрадання американської допомоги вистачить і внукам. 😁
  • stavr
    "справжній друг пізнається у скруті"- народне прислів"я
    подяка США і американцям
    повага Байдену
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