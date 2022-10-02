США готовы выделять Украине $1,5 млрд ежемесячно до конца войны, - Bloomberg

США готовы поддерживать финансами Украину и подталкивают своих европейских союзников к выделению аналогичных сумм.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"США готовы поддерживать финансовую систему Украины, оказывая помощь в размере 1,5 миллиарда долларов в месяц в течение всей войны против России. Ранее Белый дом провел ряд переговоров на эту тему, в частности, за последние дни с представителями ЕС, и призвал Евросоюз сделать больше для поддержки Украины", - сообщает издание.

Источники Bloomberg рассказали, что союзники обсуждают более регулярный механизм, который поможет удержать экономику Украины на плаву, поскольку война затягивается.

Читайте также: Президенты девяти стран НАТО призывают "существенно увеличить военную помощь Украине"