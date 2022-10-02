Украина станет членом НАТО после победы над РФ, - глава делегации ВР в ПА НАТО Чернев

Украина станет членом НАТО после победы над Российской Федерацией.

Такое мнение высказал глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Надеюсь, что НАТО и нас сможет принять очень быстро, потому что де-факто мы сейчас очень быстро идём в соответствии со стандартами НАТО в военной части и надеюсь, что после окончания войны де-факто превратиться в де-юре и мы станем членом НАТО без каких-либо ПДЧ (Плана действий относительно членства НАТО. - Ред.) и очень быстро", - сказал Чернев в эфире единого телемарафона в воскресенье.

По словам народного депутата, речь не идет о поддержке войны Североалантическим альянсом, речь идёт о том, "что будет после войны, после нашей победы, чтобы мы получили гарантии безопасности в виде зонта НАТО".

"Мы же понимаем,что Россия не успокоится и через три-пять-десять лет, когда она аккумулирует ещё раз свои ресурсы, она снова попробует захватить или часть территории, или всю Украину",- подчеркнул Чернев.

Он также отметил, что после 24 февраля (полномасштабной агрессии РФ) многие члены Альянса изменили в пользу Украины свое отношение к вопросу о ее членстве в НАТО.

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"И сейчас, если это не такая пламенная поддержка, то точно они готовы рассматривать, в каком формате и как Украина будет... становиться членом НАТО... Могут быть какие-то сюрпризы с Венгрией, как всегда, но я думаю, что это не станет большой проблемой", - сказал Чернев.