Дания, Норвегия и Германия профинансируют производство САУ для Украины

Страны совместно решили сделать финансовый вклад для словацкого производства и передачи Украине самоходных артиллерийских установок "Zuzana-2".

Об этом сообщает Европейская Правда, передает Цензор.НЕТ.

На изготовление САУ для Украины пожертвуют около 92 млн евро. Из них Дания вносит около 30,9 млн евро.

"Этим пожертвованием Дания еще раз помогает предоставить важное оборудование Украине. Война в Украине, к сожалению, будет затяжной. Поэтому очень важно, чтобы мы также поддерживали борьбу украинцев за свободу в долгосрочной перспективе", - заявил министр обороны Мортен Бёдсков.

Кроме того, в пятницу правительство Дании получило поддержку парламента на дополнительный пакет пожертвований Украине в размере 148 млн евро. Эти средства помогут обеспечить поставки оборудования и вооружения для Украины.

"Многие страны уже предоставили крупные суммы, и общая сумма пожертвований Дании на вооружение и военные нужды сейчас составляет почти 3,8 млрд датских крон. Но необходимы более долгосрочные и постоянные взносы. Поэтому важно, что сегодня мы можем представить наше совместное соглашение о финансировании большого количества САУ "Zuzana-2", - сказал Бёдсков.

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