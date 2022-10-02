Россияне перебрасывают на Юг Украины первых мобилизованных, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Об этом сообщил нардеп "Голоса", дающий отпор агрессору на Юге, Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Дополнительный ресурс противника - всегда плохо для поля боя. Поскольку это всегда люди в танках, с автоматами и другой военной техникой. Поэтому, какого бы качества они ни были, в любом случае они будут стрелять в нас", - пояснил он.
Костенко добавил, что на этом направлении уже есть первые убитые мобилизованные россияне.
"Однако не могу не согласиться с тем, что действительно все зависит от качества мобилизационного ресурса России. Мы понимаем, что первые мобилизованные из РФ уже есть на юге Украины. И первые убитые тоже есть. Наша артиллерия будет плотнее бить по оккупантам, сколько их бы ни было", - подытожил полковник СБУ.