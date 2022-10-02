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Россияне перебрасывают на Юг Украины первых мобилизованных, - нардеп "Голоса", воин Костенко

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Россияне перебрасывают на Юг Украины первых мобилизованных, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Вооруженные силы Украины наблюдают переброску первых мобилизованных на юг Украины.

Об этом сообщил нардеп "Голоса", дающий отпор агрессору на Юге, Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Дополнительный ресурс противника - всегда плохо для поля боя. Поскольку это всегда люди в танках, с автоматами и другой военной техникой. Поэтому, какого бы качества они ни были, в любом случае они будут стрелять в нас", - пояснил он.

Костенко добавил, что на этом направлении уже есть первые убитые мобилизованные россияне.

"Однако не могу не согласиться с тем, что действительно все зависит от качества мобилизационного ресурса России. Мы понимаем, что первые мобилизованные из РФ уже есть на юге Украины. И первые убитые тоже есть. Наша артиллерия будет плотнее бить по оккупантам, сколько их бы ни было", - подытожил полковник СБУ.

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Анатолий К 65c6a92d
    Зрозуміло, Цапії не потрібні Донецьк і Луганськ, який давно ними знищений і даунбасята перетворені на ходяче зло, з них толку не буде ні Україні ні Цапії. А от південь вони будуть тримати, бо це вихід України до двох морів, це Кримський канал і це захист Крима,бо якби хтось не корчив із себе героїв, але вони дуже перелякалися, що ЗСУ підуть в Крим в короткі сроки. Укріпивши свою орду на півдні, вони будуть рухати дві групіровки - одні в бік Миколаєва, а іншу в бік Запоріжжя і постійно обстрілювати Кривий Ріг, Нікополь, Миколаїв і Одесу.
  • Welt Schmerz
    Ага, зараз. Приїдуть уночі, заберуть у ФСБ і скажуть - "Ванька ваш перед смертью бежать с поля боя пытался. Так что вы теперича семья дезертира. По новому закону жена и родители дезертира поедут без права переписки в ГУЛАГ, копать лопатой уран на руднике Медвежьеатомск-2. А детей - в режимный детдом имени Ежова, и оттуда сразу в штрафбат и на войну, кровью искупать. Такие дела, ***".
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