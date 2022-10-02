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Россия готова восстановить поврежденный "Северный поток",- росСМИ

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Россия готова восстановить поврежденный "Северный поток",- росСМИ
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что технически возможно восстановить разрушенную морскую инфраструктуру газопроводов "Северный поток".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности при необходимости", - заявил Новак.

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Топ комментарии

  • Nov
    Для начала объясните, замем вы их подорвали? Или приведите док-ва, что то не вы?
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    шантаж не проконав,акела промахнувся
  • stavr
    ну не дибіли ті кацапи?
    самі псують а потім ремонтують
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