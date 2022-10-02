Лукашенко боится участия в войне против Украины и делает все, чтобы Беларусь туда не вступила, - Буданов

Самопровозглашённый "президент" Александр Лукашенко боится участия Беларуси в развязанной Россией войне против Украины, он сделает все, чтобы этого не произошло.

Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Руководство РФ пыталось уговорить Лукашенко вступить в войну. Там есть определенный формат, который им предложили, на что Лукашенко в свойственной ему… очень красиво пытается "спетлять" с этого. То есть, он и не отказывается, и не соглашается, и делает на самом деле все, чтобы этого не произошло", – заявил он.

По словам Буданова, Лукашенко создал очень много бед для Украины, поскольку предоставил свою территорию, чтобы РФ вела вторжение в Украину и обстрелы.

"Но он боится этого (участия в войне. – Ред.). Он сделает все, чтобы Беларусь туда не вступила", – добавил глава ГУР МО.

По его словам, сейчас Беларусь в значительной части очень зависит от позиции Китая:

"И они будут оглядываться и спрашивать исключительно на Китай. В ближайшее время, наверное, и Россию перестанут спрашивать о чем-то… Китай в отличие от России сейчас действительно влиятельное государство. Россия – исключительно зависимая территория, не больше".

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