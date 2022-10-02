Лукашенко боится участия в войне против Украины и делает все, чтобы Беларусь туда не вступила, - Буданов
Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Руководство РФ пыталось уговорить Лукашенко вступить в войну. Там есть определенный формат, который им предложили, на что Лукашенко в свойственной ему… очень красиво пытается "спетлять" с этого. То есть, он и не отказывается, и не соглашается, и делает на самом деле все, чтобы этого не произошло", – заявил он.
По словам Буданова, Лукашенко создал очень много бед для Украины, поскольку предоставил свою территорию, чтобы РФ вела вторжение в Украину и обстрелы.
"Но он боится этого (участия в войне. – Ред.). Он сделает все, чтобы Беларусь туда не вступила", – добавил глава ГУР МО.
По его словам, сейчас Беларусь в значительной части очень зависит от позиции Китая:
"И они будут оглядываться и спрашивать исключительно на Китай. В ближайшее время, наверное, и Россию перестанут спрашивать о чем-то… Китай в отличие от России сейчас действительно влиятельное государство. Россия – исключительно зависимая территория, не больше".