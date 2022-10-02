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Конституционный суд РФ "одобрил" незаконную аннексию областей Украины, уже назначил "выборы в парламенты"

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Конституционный суд РФ "одобрил" незаконную аннексию областей Украины, уже назначил "выборы в парламенты"
Конституционный суд РФ "одобрил" пакет "документов" о незаконной аннексии так называемых "Л/ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины, даже назначил "выборы" в "парламенты" на 2023 год.

Об этом сообщает российский пропагандистский ТАСС со ссылкой на КС РФ, передает Цензор.НЕТ.

Согласно постановлению Конституционного суда РФ, "Л/ДНР" "вошли" в состав России в статусе "республик" с русским языком как государственным.

Запорожская и Херсонская области считаются "принятыми" в РФ как "отдельные субъекты со своими нынешними названиями".

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Гауляйтеры Херсонской и Запорожской областей будут именоваться губернаторами.

"Выборы" "парламентов" четырех оккупированных украинских областей должны пройти в сентябре 2023 года.

Топ комментарии

  • KosAn30 JT26
    а кто в парламенте Лимана будет?звоню в приемную к пушилину,не берет трубку ***** мммшный)))
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Да ваащє насрать на расєю пукіна іх канстітуціонний суд іх канстітуцію... і на всє іх рєшєнія...
  • Тетяна Тать
    ви скорше визначайтеся, де парламенти будуть, в яких містах, а то як з концертом газманова у Ізюмі буде

    ЗСУ приїхало на концерт - а газманов не приїхав... шось не так у нього на роботі було мабуть

    хоч би попередив...
    Хлопці розстроїлися - капец просто!
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