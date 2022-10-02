Конституционный суд РФ "одобрил" незаконную аннексию областей Украины, уже назначил "выборы в парламенты"

Конституционный суд РФ "одобрил" пакет "документов" о незаконной аннексии так называемых "Л/ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины, даже назначил "выборы" в "парламенты" на 2023 год.