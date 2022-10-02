Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры: Париж осуждает аннексию территорий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили очередную аннексию украинских территорий со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.

Париж заявил о решительной готовности помочь в освобождении земель Украины. Макрон "подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить полный суверенитет и территориальную целостность и работать с ее европейскими партнерами, учитывая новые санкции".

Макрон и Зеленский обсудили также ситуацию на Запорожской АЭС, которая остается "очень тревожной". Президент Франции осудил арест российскими войсками директора станции. Президенты отметили необходимость провести в короткие сроки ротацию украинского персонала, обеспечивающего работу ЗАЭС.

Смотрите также: Трофеи поступают безумными темпами: Украинские защитники "тянут" сразу два российских танка. ВИДЕО