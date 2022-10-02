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Освобождение Лимана – это большой успех, но не поворотный момент, – глава Минобороны Германии Ламбрехт

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Освобождение Лимана – это большой успех, но не поворотный момент, – глава Минобороны Германии Ламбрехт
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт назвала взятие Лимана огромным успехом для Украины, но поворотный момент в войне еще не достигнут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Это большой успех, но это не поворотный момент. И именно поэтому так важно обучать украинских солдат - в том числе и для будущего. К сожалению, нам приходится считаться с тем, что эта война будет продолжаться недели и месяцы", - сказала министр.

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Топ комментарии

  • Denis b4c0b463
    Поворотний момент був коли вони з під Києва тікали. А визволення Лиману це ще один крок до нашої перемоги.
  • Yevgeny Mironov
    Поворотный момент - это когда они с Крыма коллаборантов на подводных лодках на материковую часть орды будут вывозить.....
  • Перехватчик
    AndreySmetanenko

    @AndreySmetanen7

    ·

    2 ч

    Есть легенда о царе Мидасе - который превращал в золото всё, к чему прикасался.
    А есть реальный царь *******, *****, который превращает в говно всё к чему прикасается.
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