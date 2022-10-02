Освобождение Лимана – это большой успех, но не поворотный момент, – глава Минобороны Германии Ламбрехт

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт назвала взятие Лимана огромным успехом для Украины, но поворотный момент в войне еще не достигнут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Это большой успех, но это не поворотный момент. И именно поэтому так важно обучать украинских солдат - в том числе и для будущего. К сожалению, нам приходится считаться с тем, что эта война будет продолжаться недели и месяцы", - сказала министр.

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