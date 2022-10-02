Путин подал на рассмотрение Госдумы законопроекты о "принятии в состав РФ" четырех частично оккупированных областей Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на кремлевское пропагандистское издание ТАСС.
"Законопроектами" предусмотрено создание до 1 июня 2023 г. на указанных территориях "органов федеральной исполнительной власти", местные вооруженные формирования должны стать частью вооруженных сил России.
В "законопроектах" также говорится, что оккупированные регионы сохранят свои нынешние названия, а проживающие там граждане Украины и лица без гражданства могут получить гражданство РФ при условии подачи заявки и "принесения присяги гражданина России".
В течение 10 дней от "принятия в состав России" Путин назначит "временных руководителей" незаконных образований.
Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.
28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.
На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.
Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".
Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит.
После заседания СНБО подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.