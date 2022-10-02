Зеленский поблагодарил страны, которые поддержали вступление Украины в НАТО
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Президент Владимир Зеленский поблагодарил страны Центральной и Восточной Европы за поддержку вступления Украины в НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Твиттере.
"Очень благодарен нашим добрым соседям - странам Центральной и Восточной Европы - за поддержку членства Украины в НАТО и осуждение попытки РФ аннексировать территории Украины", - отметил Зеленский.
Он поблагодарил Президентов: Эстонии Алару Карису, Латвийской республики Эгилсу Левитсу, Литвы Гитанасу Науседе, Северной Македонии Стево Пендаровски, Черногории Мило Джукановичу, Польши Анджею Дуде, Румынии Клаусу Иоганнесу, Словакии Зузане Чапутовой и Чехии Милошу Земану.