Зеленский поблагодарил страны, которые поддержали вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский поблагодарил страны Центральной и Восточной Европы за поддержку вступления Украины в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Твиттере.

"Очень благодарен нашим добрым соседям - странам Центральной и Восточной Европы - за поддержку членства Украины в НАТО и осуждение попытки РФ аннексировать территории Украины", - отметил Зеленский.

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Он поблагодарил Президентов: Эстонии Алару Карису, Латвийской республики Эгилсу Левитсу, Литвы Гитанасу Науседе, Северной Македонии Стево Пендаровски, Черногории Мило Джукановичу, Польши Анджею Дуде, Румынии Клаусу Иоганнесу, Словакии Зузане Чапутовой и Чехии Милошу Земану.