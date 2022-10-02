Освобождение Лимана свидетельствует, что украинцы делают успехи и способны дать отпор российским силам - Столтенберг
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью NBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Он назвал "ядерную риторику" Владимира Путина опасной и безответственной.
Генсек Североатлантического альянса также выразил мнение, что "лучший способ ответить на объявленную Россией аннексию" украинских территорий – продолжать поддерживать Украину. Освобождение Вооруженными силами Украины города Лиман в Донецкой области, по словам Столтенберга, свидетельствует о том, что украинцы "делают успехи и способны дать отпор российским силам".
Напомним, аналитики Института изучения войны еще 13 сентября сообщали, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области у российских оккупантов нет сил для укрепления новой линии фронта. Уже тогда шли активные бои за Лиман.
В конце месяца стало известно, что ВСУ оцепили населенный пункт. Днем 1 октября в Восточной группировке ВСУ сообщили, что украинские войска вошли в город.
Впоследствии Россия подтвердила бегство оккупационных войск из Лимана.