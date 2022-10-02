Элиты путинской РФ не в восторге от той каши, которую заварил "коллективный Путин" - ГУР

Андрей Юсов отметил, что финал Путина уже определен и о его будущем речь не идет, а вот вопрос будущего России остается открытым.

Отдельные представители Кремля пытаются найти возможность уйти от президента Российской Федерации Владимира Путина, спасти себя и свое состояние. Вопрос будущего РФ остается открытым. Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня отдельные представители кремлевской верхушки сами находятся в поиске таких каналов и коммуникаций для того, чтобы обезопасить себя, свое состояние, уйти от сумасшедшего диктатора. Но, безусловно, неформальные каналы тоже существуют. Публичная политика – это очень важная составляющая, но кроме нее существует еще и закулисье. Украина использует все инструменты: и публичные, и не публичные, и закрытые, и открытые", - рассказал Юсов.

При этом он указал, что заявления Украины о недопустимости переговоров с позиции шантажа или попыток аннексии новых территорий – это факт и позиция партнеров этому соответствует. В от же время он не стал разглашать фамилии россиян, которые ведут кулуарные переговоры, потому что они могут понадобиться для будущего самой России.

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"Можно констатировать, что среди военно-политического руководства, особенно среди бизнес-элиты сегодняшней путинской России, далеко не все в восторге от той каши, которую заварил "коллективный Путин" и действительно помешанный диктатор. Далеко не все разделяют исторические позиции Медведева, Патрушева и других. С каждым новым уровнем такой эскалации, с каждой новой волной мобилизации, с каждым новым процентом падения рейтинга Путина, или, безусловно, новыми успехами Вооруженных Сил Украины по освобождению оккупированных территорий, эта партия мира в середине России, безусловно, будет усиливаться", - объяснил представитель разведки.

По его словам, финал Путина уже определен и о его будущем речь не идет, а вот вопрос будущего России остается открытым.

"Это фиаско. Будет ли это политическое фиаско, будет ли оно в виде международного трибунала, дворцового переворота или суда Линча на улице – это уже другая история. Но финал - это фиаско. А вот вопрос будущего России пока остается открытым. Или она сможет очиститься от диктатуры и переформатироваться, отойдя от всех оккупированных территорий и попытаться как-то откатать назад. Или она распадется и порабощенные народы колониальной империи получат возможность создания независимых государств. Возможны ли другие сценарии - тут уже вопрос", - подытожил Юсов.