В Финляндии будут размещать беглецов из России отдельно от женщин и детей из Украины

Финская миграционная служба следит за ситуацией с искателями убежища из Украины и России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер ведомства.

Отмечается, что службе известно о дискуссиях по поводу размещения украинцев и россиян в системе приема Финляндии. В частности, проведен инструктаж сотрудников, "деликатность ситуации" учтена в решениях по размещению.

"Особых вызовов между разными группами населения пока не наблюдается, но ситуация жива и мы быстро реагируем на изменения. В дальнейшем мы будем размещать украинцев и россиян в разных центрах институционального типа", - говорится в публикации.

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В то же время отмечается, что будут учитываться исключения. К примеру, не будут разделяться семьи.

Как говорится в материале финского общественного вещателя YLE, Общество украинцев в Финляндии заявило, что получило сообщение о том, что российские беженцы будут размещены в тех же помещениях, что и украинцы, которым предоставлена временная международная защита. По мнению организации, это ставит под угрозу благосостояние женщин и детей, бежавших из Украины.

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Напомним, 19 сентября депутаты Госдумы РФ единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

В Европейском союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

При этом Россия мобилизовала почти всех мужчин на оккупированных территориях Донецкой области и Луганской области и планирует распространить мобилизацию и на оккупированные территории Херсонщины и Запорожья. Открыта горячая линия для обращений жителей оккупированного полуострова, пытающихся избежать мобилизации в российскую армию.

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По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

Мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища убегающим от мобилизации гражданам России. В то же время в Испании и Германии готовы принять беглых от мобилизации россиян. Ирландия тоже над этим размышляет.