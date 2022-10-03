Возле оккупированного Сватово произошла "бавовна", - Гайдай

В воскресенье в Нижней Дуванке возле Сватово на оккупированной Луганщине прогремел взрыв, убиты оккупанты-буряты.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сегодня в Нижней Дуванке возле Сватово буряты разлетелись и висят кусками сейчас на деревьях. Что-то они там снова курили не там, где надо, или там, где надо. Настроения панические. Они там в шоке от скорости наступления украинских военных", - рассказал он.

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Гайдай также рассказал, что на некоторых освобожденных территориях украинские военные удивляются большому количеству убитых оккупантов и предполагают, что работали заградотряды.

"На определенных участках фронта, где уже прошли наши защитники, даже они удивлены, потому что очень много погибших орков. Они говорят, что бои шли мощные, но, возможно, даже работали какие-то заградотряды, чтобы не давать россиянам убегать", - сказал он.