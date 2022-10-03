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Мы четко дали понять Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России, - Столтенберг

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Мы четко дали понять Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России, - Столтенберг
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг назвал риторику о ядерном оружии в речах президента РФ Владимира Путина "опасной и безответственной".

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы четко дали понять президенту Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России. И, конечно, это изменит природу конфликта", - сказал Столтенберг.

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"Мы также дали понять, что в ядерной войне нельзя победить и она не должна быть развязана", - добавил он.

Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    выглядит так, шо ***** "получил предложение, которое заставило его отказаться" даже от ядерной риторики )
  • Павло ШОвте
    Щоб зірвати плани Москви, захід публічно оголошував про них, тепер схоже зєлєнскій так само діє з кулуарними рішеннями стосовно прийняття України в НАТО, він просто оприлюднив секретну інформацію, відсунувши нас від НАТО.
  • Павло ШОвте
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