ВСУ официально подтвердили освобождение села Торское в Донецкой области.
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Вечером официальные лица ВСУ подтвердили освобождение от российских оккупантов населенного пункта Торское на Донетчине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативний ЗСУ, цитируя спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого.
"Наши военные взяли село Торское, расположенное на пути к Кременной, поражают огнем артиллерии подразделения противника, который пытается закрепиться в Кременной и построить оборону", - отметил он.