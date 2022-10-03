Проект строительства нового флота для Украины будет реализован, - Зеленский

Нет никаких причин, чтобы сорвался наш проект строительства нового флота для Украины. Мы реализуем все планы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Отметив спуск на воду в Турции корвета "Гетьман Мазепа", Зеленский назвал "символическим, что он получил именно такое имя". "Несмотря на века российской лживой пропаганды, историческая правда и справедливость все равно побеждают", - сказал он.

И нет никакой причины, чтобы сорвался наш проект строительства нового флота для Украины. Мы реализуем все планы. Наша цель – создание в Украине полноценной базы для обслуживания и строительства кораблей", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что посещение главы Офиса президента Андрея Ермака компании "Baykar" – не символическое. "Мы готовимся к созданию в Украине учебного центра и завода компании "Байкар", а также совместному производству авиадвигателей. Обязательно реализуем эти проекты", - сказал Зеленский.

"Украина всегда была и станет одним из европейских центров военной и авиационной промышленности. И я горжусь, что могу сказать эти слова абсолютно уверенно и обоснованно по итогам уже 221 дня полномасштабной войны России против нашего государства", - подчеркнул он.

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