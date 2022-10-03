Новости • Агрессия России против Украины, Война

Проект строительства нового флота для Украины будет реализован, - Зеленский

5 81860
Проект строительства нового флота для Украины будет реализован, - Зеленский
Нет никаких причин, чтобы сорвался наш проект строительства нового флота для Украины. Мы реализуем все планы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Отметив спуск на воду в Турции корвета "Гетьман Мазепа", Зеленский назвал "символическим, что он получил именно такое имя". "Несмотря на века российской лживой пропаганды, историческая правда и справедливость все равно побеждают", - сказал он.

И нет никакой причины, чтобы сорвался наш проект строительства нового флота для Украины. Мы реализуем все планы. Наша цель – создание в Украине полноценной базы для обслуживания и строительства кораблей", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что посещение главы Офиса президента Андрея Ермака компании "Baykar" – не символическое. "Мы готовимся к созданию в Украине учебного центра и завода компании "Байкар", а также совместному производству авиадвигателей. Обязательно реализуем эти проекты", - сказал Зеленский.

"Украина всегда была и станет одним из европейских центров военной и авиационной промышленности. И я горжусь, что могу сказать эти слова абсолютно уверенно и обоснованно по итогам уже 221 дня полномасштабной войны России против нашего государства", - подчеркнул он.

Читайте также: ВСУ официально подтвердили освобождение села Торское в Донецкой области.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Vadim Gumenyk
    Падло ,,,, друга серія великого крадівництва
  • 18c49ed2
    Это после высадки миллиарда деревьев в свежий асфальт или до того?
  • vismavista
    Пиар, пиар, как мы любим этот бессмысленый пиар. Давайте все деньги возьмем и поделим между асфальтом и строительством морской армады, которую в случае войны будем держать в нейтральных портах, шоб не потопили.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости