Германия, Дания, Норвегия и Франция поставят Украине несколько десятков САУ, - Le Figaro

Берлин, Копенгаген, Осло и Париж окажут Киеву военную помощь самоходными артиллерийскими установками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в воскресенье пишет Le Figaro.

В частности, отмечает газета, украинским вооруженным силам в скором времени будут поставлены от 6 до 12 новых французских самоходных артиллерийских установок "Caеsar".

По данным газеты, это будут пушки не из арсенала армии Франции, а ранее заказанные для датских вооруженных сил. Принято решение поставить их Украине. Le Figaro напоминает, что Франция ранее уже направила в Украину около 20 САУ Caesar.

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Издание также пишет, что Германия, Дания и Норвегия поставят Украине в 2023 году 16 самоходных артиллерийских установок.

Ранее в воскресенье телеканал Tagesschau со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт сообщил, что Германия, Дания и Норвегия предоставят финансовые средства для производства в Словакии 16 САУ Zuzana 2 для Украины. По данным немецких СМИ, сумма этого контракта – 93 млн евро.

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