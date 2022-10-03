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Германия, Дания, Норвегия и Франция поставят Украине несколько десятков САУ, - Le Figaro

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Германия, Дания, Норвегия и Франция поставят Украине несколько десятков САУ, - Le Figaro
Берлин, Копенгаген, Осло и Париж окажут Киеву военную помощь самоходными артиллерийскими установками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в воскресенье пишет Le Figaro.

В частности, отмечает газета, украинским вооруженным силам в скором времени будут поставлены от 6 до 12 новых французских самоходных артиллерийских установок "Caеsar".

По данным газеты, это будут пушки не из арсенала армии Франции, а ранее заказанные для датских вооруженных сил. Принято решение поставить их Украине. Le Figaro напоминает, что Франция ранее уже направила в Украину около 20 САУ Caesar.

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Издание также пишет, что Германия, Дания и Норвегия поставят Украине в 2023 году 16 самоходных артиллерийских установок.

Ранее в воскресенье телеканал Tagesschau со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт сообщил, что Германия, Дания и Норвегия предоставят финансовые средства для производства в Словакии 16 САУ Zuzana 2 для Украины. По данным немецких СМИ, сумма этого контракта – 93 млн евро.

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Топ комментарии

  • Борменталь Незабаром
    зогляду на те, яка невеличка кількість техніки у наших західних союзників і яка вона, загалом, тендітна, можна зробити висновків, що ***** дуже дуже ступило, коли напало на Україну замість того щоб напасти на всіх наших союзників разом узятих
  • Valter Valter
    Все такие рашистские агенты и лоббисты не только в Украине а и в Европе хорошо постарались что Европа оказалась с голой жопой по факту. Все как придурки последние готовились к миру а не к войне. Только Польша каким то чудом не поддалась и не распродала и не утилизировала свою армию.
  • FT FT
    Зашибись какая крупная поставка аж по 3 штуки на страну. Да еще через год. И эти страны еще нам хотели впарить *гарантии безопасности* в обмен на капитуляцию. Да они свою жопу в безопасности не удержат
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