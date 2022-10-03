Шабунин - судьям Кассационного хозяйственного суда: Эпоха председателя суда Львова закончилась. Голосование в его пользу только потянет вас ко дну

Сегодня, 3 октября, судьи Кассационного хозяйственного суда будут голосовать за увольнение Богдана Львова с должности председателя суда.

Об этом сообщил в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу обратиться к судьям Кассационного хозяйственного суда. Сегодня вы соберетесь, чтобы проголосовать за увольнение Богдана Львова с должности председателя суда. На самом деле, это меньшее, что вы можете сделать. Я не понимаю, как гражданин России до сих пор может принимать решения именем Украины, не то чтобы быть главой суда", - отмечает он.

Шабунин отмечает, что мы все хорошо знаем, что российский паспорт у Львова есть.

"Это знает он, это знает общество, и это знаете вы. Не знаю, что там он вам наобещал, чем запугал или пригрозил, но власти выполнить обещанное у Львова уже нет. Эпоха Львова закончилась, так же, как в 2014 году кончилась эпоха Татькова-Емельянова. Львова уже ничто не спасет, а ваше голосование в его пользу только потянет вас ко дну вместе с ним. Или вы думаете, что общество простит вам российского гражданина во главе Верховного Суда?" - спршивает глава ЦПК.

"Общество, которое платит за свободу кровью, никогда не простит вам это решение. И Венецианская комиссия за вас в этот раз не вступится. Так что ваш выбор предельно прост", - резюмирует он.

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Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.