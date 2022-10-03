Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60 430 человек, 265 самолетов, 228 вертолетов, 2380 танков, 1405 артсистем, 4991 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 октября потери личного состава противника составляют около 60 430 человек.