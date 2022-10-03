Рашисты начали мобилизацию в оккупированном Мелитополе, мужчин хватают на улицах, - Федоров
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН.
"Мужчин просто начали хватать на улицах. У нас за выходные есть большое количество случаев, когда просто подходят к мужчинам разного возраста, разной физической подготовки и просят подойти в комендатуру, чтобы стать на учет. Потом кого-то задерживают на несколько дней, а кого-то сразу отпускают. Но сейчас уже началась мобилизация во временно оккупированном Мелитопольском районе", - отметил глава города.
По словам Федорова, оккупанты не обращают внимание на то, что у людей украинские паспорта, ведь после псевдореферендумов считают местное население гражданами РФ.
Также мэр добавил, что местные жители пытаются эвакуироваться с оккупированных территорий. Именно поэтому на блокпосту возле Васильевки утром было уже 4 тысячи человек, которые хотят попасть на подконтрольную Украине территорию, но российские военные почти не выпускают их.