Рашисты начали мобилизацию в оккупированном Мелитополе, мужчин хватают на улицах, - Федоров

Российские захватчики начали принудительную мобилизацию местного населения на территории оккупированного Мелитопольского района Запорожской области.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН.

"Мужчин просто начали хватать на улицах. У нас за выходные есть большое количество случаев, когда просто подходят к мужчинам разного возраста, разной физической подготовки и просят подойти в комендатуру, чтобы стать на учет. Потом кого-то задерживают на несколько дней, а кого-то сразу отпускают. Но сейчас уже началась мобилизация во временно оккупированном Мелитопольском районе", - отметил глава города.

По словам Федорова, оккупанты не обращают внимание на то, что у людей украинские паспорта, ведь после псевдореферендумов считают местное население гражданами РФ.

Также мэр добавил, что местные жители пытаются эвакуироваться с оккупированных территорий. Именно поэтому на блокпосту возле Васильевки утром было уже 4 тысячи человек, которые хотят попасть на подконтрольную Украине территорию, но российские военные почти не выпускают их.

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