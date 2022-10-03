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Часть оккупантов в районе Лимана уничтожена, часть - взята в плен, некоторые захватчики смогли колоннами или малыми группами выйти, - Восточная группировка войск

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Часть оккупантов в районе Лимана уничтожена, часть - взята в плен, некоторые захватчики смогли колоннами или малыми группами выйти, - Восточная группировка войск
Оборона освобожденного Лимана русскими войсками была "очень мощной". Пока украинские защитники продолжают работу по стабилизации.

Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Часть из них физически уничтожена, часть взята в плен, а часть смогла колоннами или малыми группами выйти. Сейчас какая-то часть пытается занимать оборону в Кременной. Наши военные продолжают работу по стабилизации, отлову остатков оккупантов (они есть по лесам), разминирование территории (много мин разного типа, растяжек, "лепестков" так называемых)", - рассказал он.

Череватый отметил, что оборона противника у Лимана была "очень мощной".

По его словам, кроме недавно мобилизованных, там были российские военные, в том числе 752-й мотострелковый полк, подразделение "Барс 13", "Русский легион" и "Союз добровольцев Донбасса".

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Справа не в коментаторах. Справа в Гайдаї, в Люсі абдристовичу та інших піздун@х, які розповідали про 5,0-5,5 тисяч оточених орків.
    Вони своїм піздьож@м створюють в українському суспільстві "завищені очікування". Потім, коли нарід стикається з реальністю - 300-400 полонених орків (а це саме було і під Ізюмом), в наріда виникають всіляки конспірологічні версії.
    Це - елементарна людська психологія, яку наша тупенька "влада" не розуміє. Ну звідки їй це розуміти, це ж не куєм по роялю клацати...
  • Микола Мазуренко
    Взяли в котел 5500, а по ходу там нічого не виявилося. Стільки було реклами від 95 кварталу і фанфар і випустили? Папа єрмака знову сильно попросив?
  • Алекс Мышкевич
    Паруччік!
    Прєкратіть істєріку!

    Суцільної лінії фронту навколо Лиману не було, наші діяли малими високомобільних групами та вогневим контролем артилерією.
    До того ж навколо Лиману пересічнна місцевість з лісами, переважно хвойними. Один з експертів казав що в таких умовах орків ще до Нового року ловити будуть
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