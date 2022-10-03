Часть оккупантов в районе Лимана уничтожена, часть - взята в плен, некоторые захватчики смогли колоннами или малыми группами выйти, - Восточная группировка войск

Оборона освобожденного Лимана русскими войсками была "очень мощной". Пока украинские защитники продолжают работу по стабилизации.

Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Часть из них физически уничтожена, часть взята в плен, а часть смогла колоннами или малыми группами выйти. Сейчас какая-то часть пытается занимать оборону в Кременной. Наши военные продолжают работу по стабилизации, отлову остатков оккупантов (они есть по лесам), разминирование территории (много мин разного типа, растяжек, "лепестков" так называемых)", - рассказал он.

Череватый отметил, что оборона противника у Лимана была "очень мощной".

По его словам, кроме недавно мобилизованных, там были российские военные, в том числе 752-й мотострелковый полк, подразделение "Барс 13", "Русский легион" и "Союз добровольцев Донбасса".

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