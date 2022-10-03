Большинство стран Африки сочувствуют Украине, но заняли позицию "Не наша война", - Кулеба

Большинство стран Африки избрали нейтральную позицию по отношению к войне, несмотря на то, что 24 февраля Кремль, кроме Украины, атаковал международный порядок и устав ООН.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Большинство африканских партнеров сочувствуют Украине, но заняли позицию, которую можно описать словами "Не наша война". Мы активно убеждаем их, что пересидеть эту войну не удастся никому, потому что российская агрессия против Украины является глобальной угрозой", - отметил министр.

По словам Кулебы, Украина призывает африканских партнеров к реальным действиям в поддержку Украины и международной безопасности.

Для этого министр предлагает использовать два месседжа.

"Первый: 24 февраля Россия атаковала не только Украину, но и международный порядок и устав ООН. Если Путин восторжествует, его пример вдохновит всех в мире, кто хочет менять границы силой, захватывать чужие суверенные территории. В Африке, как и других регионах, хватает подобных проблем. Если можно России, то почему нельзя другим? Лучше помочь Украине сегодня и защитить международный мир, безопасность и территориальную целостность всех.

Второй: Россия шантажирует Африку и другие регионы голодом, чтобы добиться своих империалистических целей. Это не ваша война? А какими будут последствия продовольственного шантажа для вашей страны, критически нуждающейся в украинском зерне? Голодные игры Москвы могут повлечь за собой гибель людей, политическую и экономическую катастрофу в регионе, эхо которой услышит и почувствует весь мир", - объяснил глава МИД.

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