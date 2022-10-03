Путин может приказать атаковать аэропорты Польши, – сенатор США Рубио
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Если он решит, например, что вооружение НАТО, вооружение Европы и США для Украины не просто приведет к тому, что он проиграет войну, но и подорвет его контроль над властью, вполне возможно, что он может в конце концов нанести удар по некоторым местам распределения, через которые происходит снабжение, в частности в Польше", - отметил сенатор.
Рубио предполагает, что под ударом могут оказаться польские аэропорты.
Отвечая на вопрос, как НАТО будет реагировать на удар, он сказал, что это будет "зависеть от характера, масштаба и размаха атаки".
Рубио также отметил, что предположил, что риск ядерной атаки со стороны Путина "сегодня выше, чем месяц назад", но его больше беспокоят "промежуточные" шаги, которые может предпринять Путин.