Трое мобилизованных россиян скончались в учебном центре Минобороны РФ. Один из них покончил с собой, - росСМИ (обновлено)

46-летний житель г. Курган был найден в столовой учебного центра, куда его направили после мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Тело 46-летнего жителя Кургана, мобилизованного 26 сентября, нашли 1 октября в столовой учебного танкового центра воинской части в Свердловском поселке Порошино. На шее у мужчины обнаружили порезы. По предварительным данным, он покончил с собой", - говорится в сообщении.

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В то же время EAnews отмечает, что в Еланском гарнизоне учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино Свердловской области скончались трое мобилизованных.

По данным источника издания, один мобилизованный скончался от сердечного приступа, второй совершил самоубийство, а смерть третьего была связана с алкоголем.

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов заявил: "Один мобилизованный скончался от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени".

Издание отмечает, что в поселке Порошино, где находится учебный центр Министерства обороны Елань, был введен сухой закон. Это обусловлено тем, что мобилизованные постоянно злоупотребляли алкоголем. По словам источников, в поселке полностью прекратили продажу спиртного. Поводом стала массовая потасовка, которую устроили мобилизованные пьяные. Приезжала полиция, скорая помощь, разбирался даже заместитель командующего округом.

Позже омбудсмен РФ Татьяна Мерзлякова пояснила, что один мобилизованный скончался из-за приступа эпилепсии на фоне алкогольного отравления.