СБУ подтвердила российское гражданство у заместителя председателя Верховного суда Львова

Сегодня Богдан Львов должен быть уволен с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 3 октября, Служба безопасности Украины проинформировала Верховный Суд, что по результатам проверки установлено, что Львов Богдан Юрьевич (дата рождения 28 сентября 1967, место рождения - город Запорожье) получил паспорт гражданина российской федерации № 4512799636 от 17.10.2012, который продлен Львовом Б. Ю. вместо паспорта утратившего силу гражданина российской федерации № 4598589684 от 22.07.1999.

Также Львов Б.Ю. по данным налогового реестра российской федерации получил налоговый номер 774319527956, содержащийся в реестре сделок по недвижимому имуществу РФ, в отношении квартиры по адресу: 125565, Россия, Москва, ул. Ленинградское шоссе 88. Указанное свидетельствует о наличии у судьи Львова Б.Ю. гражданства Российской Федерации по данным приведенных реестров России. Также в СБУ сообщили, что проверка указанных данных продолжается, о ее результатах будет доложено дополнительно", - говорится в сообщении.

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В ВС напомнили, что сегодня в 12.00 состоится собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по вопросу досрочного увольнения судьи Львова Б. Ю. с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

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Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.