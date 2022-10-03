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Преодолев Кременную, ВСУ выйдут на Сватово, Рубежное и дальше смогут деоккупировать Луганщину, - Восточная группировка войск

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Преодолев Кременную, ВСУ выйдут на Сватово, Рубежное и дальше смогут деоккупировать Луганщину, - Восточная группировка войск
Украинские военные поражают огнем артиллерии российские подразделения, пытающиеся закрепиться в Кременной после выхода из Лимана.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ.

"Также наши подразделения уже взяли село Торское по дороге в Кременную и поражают огнем артиллерии подразделения противника, которые пытаются закрепиться в Кременной и построить оборону", - отметил он.

По словам спикера, преодолев Кременную, ВСУ выйдут на Сватово, Рубежное и дальше смогут деоккупировать Луганскую область.

"А за ними - Северодонецк и Лисичанск, которыми они (россияне. - Ред.) так хвастались летом, что они его с невероятной мощью взяли. Благодаря безумной стальной воле наших защитников там тогда удалось измотать противника и планово отступить от Лисичанска, построить грамотно оборону, соответственно, подготовиться к контрнаступлению", - рассказал Череватый.

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Топ комментарии

  • Aks World
    Раз так офіційно заявляють, то 100% наступний удар буде не в цьому напрямку.
    Очікуємо удар на Мелітополь
  • Epic musikk
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Якщо оголошують про деокупацію Луганщини, то це зовсім не значить, що будуть наступати на Луганщині.
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