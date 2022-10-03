Украинских пленных россияне истязали голодом, - омбудсмен Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международные организации настаивать на соблюдении россиянами норм гуманного отношения к пленным во время войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram омбудсмена.

"Когда я говорю, что наши военнопленные потеряли десятки килограммов веса, находясь в российском плену, это не о том, что их плохо кормили, это о том, что их истязали голодом", - написал Лубинец.

Как отметил украинский омбудсмен, надзиратели ели нормальную еду перед голодными пленными, которые месяцами выживали на том минимуме продовольствия, которое трудно назвать едой.

"Такие действия российских оккупантов вызывают лавину возмущения. Прямое игнорирование Женевских конвенций. Прямое игнорирование нормального обращения с людьми. Прямое игнорирование здравого смысла. Об этом нельзя молчать! Еще раз обращаюсь к международным организациям, чтобы настаивали на соблюдении россиянами норм по гуманному отношению во время войны!" - подчеркнул Лубинец.

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