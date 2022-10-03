"ДНР" и "ЛНР" "входят" в состав РФ в пределах 2014 года. Относительно границ "присоединения" Херсонской и Запорожской областей "советуемся с людьми", - Песков

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "ДНР" и "ЛНР" входят в состав РФ в пределах 2014 года, по Херсонской и Запорожской областям вопрос о границах будет решаться при дальнейшем обсуждении с населением.

Об этом он сообщил журналистам в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

На уточняющий вопрос, есть ли однозначный ответ на вопрос о границах, Песков сказал: "Это и есть однозначный ответ. Мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях".

По просьбе прокомментировать, являются ли территорией России районы Херсонской и Запорожской областей, подконтрольные Киеву, Песков сказал: "Мне больше больше нечего добавить".

Журналисты поинтересовались у Пескова, в какой форме продолжится обсуждение с населением Херсонской и Запорожской областей вопроса о границах, Песков отметил: "Пока я не могу ответить на ваш вопрос".

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