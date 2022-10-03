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Оккупанты не готовили Северодонецк к отопительному сезону, среди предателей усиливаются панические настроения, - мэр Стрюк

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Оккупанты не готовили Северодонецк к отопительному сезону, среди предателей усиливаются панические настроения, - мэр Стрюк
Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области не проводятся работы по восстановлению инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал мэр Александр Стрюк.

"К отопительному сезону город никто не готовил. Масштабные работы по восстановлению инфраструктуры в Северодонецке не проводятся, исключением являются показательные пропагандистские мероприятия", - говорится в сообщении.

Также приехавшие на помощь и восстановление из РФ медики и ремонтники уже покинули город.

В то же время, панические настроения среди предателей усиливаются.

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Топ комментарии

  • Urs
    пусть на Белгород едут. Ж\д вокзал там отапливается.
  • Василий Казимко
    Бандити НІКОЛИ не дбали за тих кого вони вбивали і грабували.потрібно було бути упороним бараном,які надіялись ,що московія буде дбати за народ,який вони хочуть знищити.
  • Психиатрическая больница No1
    Зачем им его отапливать если Путин прямо сейчас пишет передним числом указ о выходе Северодонецка из состава РФ?
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