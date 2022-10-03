Переговоры о вступлении Украины в НАТО должны начаться уже сейчас, - министр обороны Литвы Анушаускас

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что на заседании совета партии литовских консерваторов, что пора для Украины подать заявку на членство в НАТО и переговоры должны начаться уже сейчас.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Литва поддерживает политику открытых дверей, поэтому Украина может рассчитывать на нашу безоговорочную поддержку (в отношении членства в НАТО - BNS), даже если это кажется труднодостижимой целью", - сказал министр на заседании совета партии литовских консерваторов в субботу.

По словам Анушаускаса, переговоры и формальные процедуры по приему Украины в альянс должны начаться уже сейчас, "несмотря на войну".

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"Самое главное — это не упрощенные процедуры приема в НАТО, которые были применены к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран — согласие в том, что эту страну (Украину — BNS) можно принять в НАТО. Сам процесс должен начаться независимо от войны. В этом случае страны Запада не могут оставаться на той же позиции, что и до войны. (...) Гарантии безопасности для Украины должны быть повышены уже сейчас", - добавил он.

По словам Анушаускаса, событием, подтолкнувшим Украину к такому решению, стала аннексия Россией четырех областей Украины в пятницу.

"30 сентября вождь Кремля повторил то, что Гитлер сделал 30 сентября, 84 года назад в Мюнхене, присоединив к себе чешские Судеты. Только тогда один диктатор добился результата угрозами, а в 21 веке - войной, хотя очевидно, что война не даст столь желаемых Кремлю результатов", - сказал министр.

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