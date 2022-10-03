Украинская википедия в сентябре отвоевала у российской 15 миллионов просмотров, а российская установила в Украине очередной антирекорд. ИНФОГРАФИКА

Популярность российской "Википедии" на территории Украины рекордно упала.

Как передает Цензор.НЕТ, вебсайт "Еліта" сообщает, что число просмотров статей в украинской Википедии (с территории всего мира) за сентябрь составило 96,9 млн, что на 34% больше, чем в этот месяц год назад.

За год (сентябрь 2022 по сентябрь 2021) совокупная популярность википедий на всех языках выросла в Украине с 203 до 209 млн просмотров (+3,0%).

– Доля просмотров российской Википедии с территории Украины упала до рекордных 47% – год назад было 113 млн, в этом году стало 98 млн просмотров (минус 15 млн). В то же время доля просмотров украинской выросла до 38% - было 65 млн, стало 80 млн просмотров (плюс 15 млн).

Разрыв между российской и украинской сократился с 48 млн в сентябре 2021 года до 18 млн просмотров в сентябре 2022 года. Таким образом, украинская Википедия ближе всего приблизилась к российской за время наблюдений.

Год назад, в сентябре 2021 года российскую версию пересматривали в 1,74 раза чаще украинскую, в сентябре 2022 только в 1,23 раза чаще. Это также рекордное значение.

Доля английского выросла до 8,6% – было 15 млн, стало 18 млн просмотров. Доля всех остальных выросла до 6,2% - было 10, стало 13 млн просмотров.

Как отметил активист в сфере ИТ, образования и культуры Юрий Пероганыч, в украинском обществе продолжаются глубинные процессы освобождения от колониальной зависимости, проявляющиеся во все большем доверии к украиноязычным источникам. Необратимость и быстрота этих процессов зависят от успехов наших вооруженных сил и гуманитарной политики государства.

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