Чехи приобрели модернизированный танк Т-72 для ВСУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на IDNES.
На собранную сумму покупают модернизированный Т-72 – с обновленными гусеницами, динамической защитой и более новыми системами наведения. Перед началом сбора организаторы консультировались с украинской стороной, а транспортировкой танка займется Минобороны Чехии. По словам организаторов, это первый прецедент, когда в рамках низовой инициативы в Европе собрали средства на танк.
"Танк назвали "Томашем", в честь первого президента Чехословакии (Томаша Масарика – ред.)", - рассказал соорганизатор проекта Мартин Ондрачек.
Следующим шагом кампании организаторы, после консультации с украинской стороной, избрали закупку боеприпасов для танков, ракетных систем и гаубиц, находящихся на вооружении в ВСУ - поскольку это одна из острейших потребностей украинской армии в условиях боев такой интенсивности.