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Украинским военнослужащим предлагают разрешить выезд за границу во время военного положения, - проект закона

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Украинским военнослужащим предлагают разрешить выезд за границу во время военного положения, - проект закона
Парламентарии предлагают предоставить военнослужащим право выезда за границу с целью навестить родных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий проект закона №8090 зарегистрировали в парламенте.

"Целью законопроекта является законодательное урегулирование вопроса надлежащего чествования вклада защитников и защитниц Украины в обеспечение обороны Украины, защиту безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины. ...А для обеспечения сохранения целостности семей военнослужащих возникла потребность в предоставлении им права временного выезда за границу для того, чтобы они могли навестить своих родных", - говорится в пояснительной записке.

Так, предлагается предоставить военнослужащим право выезда за границу с целью навестить родных по крови или браку членов семьи за счет уже предусмотренного в действующем законодательстве дополнительного отпуска для военнослужащих во время военного положения. Также положениями законопроекта определен порядок предоставления военнослужащим таких отпусков.

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Топ комментарии

  • krot_lub
    Лисий з 95 го кварталу і тей другий точно солдати, герої з орденами?
  • Vlad Cheh
    Радует, что наконец стало доходить до недоделков-политиков, что нет ничего страшного в том, что человек пойдет в ночной клуб, будет там орать во все горло и веселиться, пока идет война. Он, может быть, 2 месяца работал по 10 часов на заводе без выходных под риском умереть в любой момент суток, либо вообще сидел в вырытом куске земли посреди лунного кратера от кацапской арты, пока у нее точками-у и химарсами не повыбивали все склады. Аналогично и с выездом. Сидят эти черти в кабинетах, своих деток вывезли на курорты, и требуют от людей воевать 24 часа в сутки безвылазно, а на отдых сразу летят опричники в форме, которые тоже протирают штаны в кабинетах, и лепят штрафы людям.
  • Vlad D 3e787b09
    для военных, которые служат - хорошая мысль. Но обычно под это дело поедут и те, которые не воюют.
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