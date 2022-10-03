Заместителя председателя Верховного суда Львова, у которого обнаружили паспорт РФ, не уволили, - ЦПК

Богдана Львова, у которого нашли российский паспорт, не уволили с должности судьи

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Богдана Львова не уволили с должности судьи. Только что Кассационный хозяйственный суд ВС определил свою судьбу, поставив окончательно крест на своей репутации. Это было голосование, которым они себя самоопределили. И которым бросили тень на весь Верховный Суд.

Приняли участие 39 человек из 40 присутствовавших. За увольнение проголосовал 21 человек, однако для решения нужен был еще один голос (поскольку решение считается принятым, когда голосует большинство работающих, а это 43 человека)", - говорится в сообщении.

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Голосование было тайным.

"Что касается Львова, то как раз его судьба уже решена: СБУ подтвердила наличие российского паспорта. Пока тонет только КГС, но весь ВС может последовать за этим кораблем, если не будет соответствующих шагов главы суда - Всеволода Князева", - добавили в ЦПК.

В Центре противодействия коррупции обратились ко всем гражданам Украины подписывать петицию по поводу Львова, которую инициировала воин Алина Михайлова.

Ранее СБУ подтвердила российское гражданство Львова.

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Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.