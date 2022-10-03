Новости • Мобилизация в РФ

В Москве уклоняющихся от мобилизации находят с помощью камер видеонаблюдения

7 07418
В Москве уклоняющихся от мобилизации находят с помощью камер видеонаблюдения
За выходные камеры с системой распознавания лиц высчитали 12 человек, которые уклоняются от мобилизации в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

Чаще камеры срабатывали в подъездах жилых домов. Это произошло в районах Преображенское, Вешняки, Перово, Новогиреево, Печатники, Текстильщики, Капотня, Гольяново и Богородское.

Полиция проверяла квартиры, опрашивала родственников. Некоторых уклоняющихся от мобилизации мужчин отвезли в отделы МВД и военкоматы.

Также смотрите: В российском Красноярске неизвестные подожгли военкомат. ВИДЕО камер наблюдения

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Дмитрий Величко f50a5c94
    таки да... Краби Чорного моря теж вимушені чекати корма від рашфлоту
  • Марина Кравець
    тю..масковий режим москалики нехай пригадують))
  • Ned Stark
    Ага, там ще так цікаво:
    Один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости