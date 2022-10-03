Украина предлагает США согласовывать потенциальные цели в случае передачи ВСУ ракет ATACMS, - CNN

По данным CNN, Украина предлагает администрации Байдена согласовывать потенциальные цели в случае передачи Вооруженным силам Украины ракет ATACMS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Американские чиновники заявляют, что в стремлении преодолеть сопротивление Белого дома относительно предоставления Украине ракет ATACMS, украинские власти теперь предлагают США полную и постоянную информацию о списке потенциальных российских целей.

Подобная прозрачность в сущности дает США "право вето" на действия Украины по отдельным видам вооружений от союзников и предназначена для того, чтобы убедить Вашингтон в том, что предоставление дальнобойных ракет не приведет к ударам по территории РФ, чего опасаются США.

Напомним, ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Различные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока что Украина получала в HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км используют для ударов по складам и штабам в тылу захватчиков.

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