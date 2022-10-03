Новости • Агрессия России против Украины

Директор Запорожской АЭС Мурашов вернулся домой, - председатель МАГАТЭ Гросси

3 5874
Директор Запорожской АЭС Мурашов вернулся домой, - председатель МАГАТЭ Гросси
Директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов был освобожден после того, как его похитили российские оккупанты.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Я поддерживаю освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины. Я получил подтверждение, что Мурашов благополучно вернулся в свою семью", - написал Гросси.

Читайте также: Участники Генеральной ассамблеи МАГАТЭ требуют от России покинуть территорию Запорожской АЭС

Напомним, в "Энергоатоме" сообщили, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

ТОП-новости

все новости