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Мобилизированные в Подмосковье избили "дедов"-контрактников за вымогание телефонов

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Мобилизированные в Подмосковье избили "дедов"-контрактников за вымогание телефонов
В подмосковной воинской части контрактники захотели забрать у мобилизированных часть экипировки и телефоны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza", передает Цензор.НЕТ.

"Конфликт между военными произошёл в воинской части в Алабино, куда свозят мужчин, подпавших под мобилизацию. Новичков там не встретили хлебом и солью — напротив, военнослужащие, которые были прикреплены к части, стали требовать с новеньких одежду и мобильные телефоны.
Прибывшие не стали терпеть такого отношения и на поборы ответили грубой силой. Произошла массовая драка — по данным "Базы", избитыми оказались около 20 "дедов". Ситуация реально вышла из-под контроля: избитые спаслись, лишь закрывшись в одном из помещений части. Оттуда они вызвали полицию.", - говорится в сообщении.

Сначала в Алабино приехала военная полиция, а затем — и сотрудники МВД. Только после этого военным удалось договориться — заявления в полицию никто из них в итоге не написал.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    та хоть поубивайте там друг друга...
  • Panda Freeav
    19 річні "діди" наїхали на 30-40 річний "молодняк". а хоча про що це я, де рашка, а де логіка?
  • Oleksandr Onys
    Так, як тримали Зміїний, Ізюм, Куп'янськ, Лиман... А потім, одного чудового дня, якось все несподівано закінчується
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