Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько нужно, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в День немецкого единства, который отмечают 3 октября, призвал защищать также и единство Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы держимся вместе и поддерживаем Украину и ее граждан в их борьбе за свободу, единство и справедливость", – отметил Шольц в видеообращении.

Глава германского правительства подчеркнул, что ФРГ оказывает поддержку Киеву уже длительное время и дала понять президенту РФ Путину, что "насилием нельзя сдвинуть границы".

Канцлер также заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

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